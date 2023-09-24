Selçuk Can'dan bronz madalya

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 72 kiloda Bulgar Stoyan Kubatov'u mağlup eden Selçuk Can, bronz madalyanın sahibi oldu. Büyük sevinç yaşayan Selçuk, "Bu gururu Türk milletine yaşattığım için çok mutluyum. Çok çalıştım, şampiyon olmak isterdim ama bronz madalya kazanmak da çok önemli" diye konuştu. Öte yandan yine grekoromen stil 87 kilo yarı finalinde Ali Cengiz, Kazak rakibi Nursultan Tursynov'u tuşla yenerek finale yükseldi.
Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 72 kiloda Bulgar Stoyan Kubatov'u mağlup eden Selçuk Can, bronz madalyanın sahibi oldu. Büyük sevinç yaşayan Selçuk, "Bu gururu Türk milletine yaşattığım için çok mutluyum. Çok çalıştım, şampiyon olmak isterdim ama bronz madalya kazanmak da çok önemli" diye konuştu. Öte yandan yine grekoromen stil 87 kilo yarı finalinde Ali Cengiz, Kazak rakibi Nursultan Tursynov'u tuşla yenerek finale yükseldi.