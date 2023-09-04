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Pedalları şehitler için çevirdiler

Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen, Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca desteklenen "Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü"ne 26 ilden 750 bisikletli şehit ve gaziler için pedal çevirdi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet, minnetle anıyorum" dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Pedalları şehitler için çevirdiler
Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen, Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca desteklenen "Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü"ne 26 ilden 750 bisikletli şehit ve gaziler için pedal çevirdi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet, minnetle anıyorum" dedi.
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