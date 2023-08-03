Haberler Diğer Sporlar Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi!

Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi!

Almanya'da devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yayda çeyrek finale çıktı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 18:10
Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi!

Almanya'da devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yayda çeyrek finale çıktı.

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada bireysel müsabakalara geçildi.

Erkekler klasik yay kategorisinde olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, sırasıyla El Salvadorlu Oscar Ticas'ı 7-3, Hint Tushar Prabhakar Shelke, İsviçreli Florian Faber ve eski dünya 1 numarası ABD'li Brady Ellison'ı 6-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Mete Gazoz, olimpiyat kotası veren şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto ile karşılaşacak.

Klasik yay bireyselde erkeklerde Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, kadınlarda da Fatma Maraşlı, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran son 8 sporcu arasına kalamadı.

Erkekler klasik yay takım müsabakalarında Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, yarı finale yükselmişti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve o yıldız geliyor! Cimbom'dan bir bomba daha...
Başkan Erdoğan liderliğindeki YAŞ toplandı! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı...
Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hande de katıldı
Yol yarışı başlıyor
KILIÇ SAVAŞLARI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
AUZEF 3 ders sınav sonucu sorgulama 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor! Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor! 18:13
Samsunspor transferden vazgeçti! Samsunspor transferden vazgeçti! 18:10
Mete Gazoz çeyrek finalde! Mete Gazoz çeyrek finalde! 18:09
EA7 Emporio Armani Milan, İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic'i kadrosuna kattı EA7 Emporio Armani Milan, İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic'i kadrosuna kattı 18:06
Aslan'dan sürpriz hamle! Gündemine aldı Aslan'dan sürpriz hamle! Gündemine aldı 16:54
Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... 16:32
Daha Eski
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:58
TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem açıklaması! TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem açıklaması! 15:50
Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya... Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya... 15:25
F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı 15:09
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:06
Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu! Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu! 14:24