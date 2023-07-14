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Spor salonları çocuklarla doldu

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, GSB Spor Okullarını ziyaret ederek sporcularımızla birlikte spor yaptı, sohbet etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 19:44
Spor salonları çocuklarla doldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesince düzenlenen GSB Spor Okullarına 2023 yılında 10 bin çocuk ve genç, yaz okulları spor eğitimlerinden yararlanıyor. 33 branş ve 74 antrenörle açılan yaz spor okullarına kayıtlar yaptırıldı. Her sene öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan spor okulları eğitimlerine devam ederken kurslara katılan minik sporcular da sporun temelini alıyor.

İsa Yazıcı, çeşitli branşlarda eğitim alan çocukları ziyaret ederek, geleceğin yıldızlarıyla bir araya geldi.

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