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Engelsiz ödül töreni 4 Mayıs'ta

Spor Bakanlığı’nın himayesinde, TSYD ev sahipliğinde, Türkiye’de ilk kez engelli sporculara yönelik “Engelsiz Ödül Töreni” düzenlenecek.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Engelsiz ödül töreni 4 Mayıs'ta
Spor Bakanlığı'nın himayesinde, TSYD ev sahipliğinde, Türkiye'de ilk kez engelli sporculara yönelik "Engelsiz Ödül Töreni" düzenlenecek. İstanbul'da 4 Mayıs'taki törende, 10 kategoride ödül dağıtılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporunun hiçbir engel tanımadan her alanda zirveyi hedeflediğini vurguladı. TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir de ilk kez düzenlenecek özel bir geceye ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı. Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu ise Petrol Ofisi olarak Türk sporunun her zaman destekçisi olduklarının altını çizdi.
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