Her adım 1 hayat

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18. Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında düzenlenen "1 Adım 1 Hayat" farkındalık koşusuna katıldı. AFAD koordinesinde depremzedelere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunanların yer aldığı farkındalık koşusuna 45 ülkeden yaklaşık 10 bin sporcu kayıt yaptırdı.
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18. Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında düzenlenen "1 Adım 1 Hayat" farkındalık koşusuna katıldı. AFAD koordinesinde depremzedelere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunanların yer aldığı farkındalık koşusuna 45 ülkeden yaklaşık 10 bin sporcu kayıt yaptırdı. Etkinliğin ardından depremzedelerle bir arala gelen Kasapoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanında yurtlarımız depremzedelere açıldı. Antalya da bu konuda çok önemli bir ev sahipliği yapıyor. İnşallah, bugünkü bu maraton da bu anlamda sürece katkı verecek" dedi.