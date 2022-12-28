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Eski milli atletlerden Yusuf Eldek toprağa verildi

Ankaralı eski milli atletlerden Yusuf Eldek, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 16:38
Eski milli atletlerden Yusuf Eldek toprağa verildi

Ankaralı eski milli atletlerden Yusuf Eldek'in cenazesi toprağa verildi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Eldek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile sevenleri katıldı.

Eldek'in cenazesi kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Türkiye Atletizm Federasyonunca özel ödülle onurlandırılmıştı

1950 ve 1960'lı yıllarda uzun mesafe branşlarında yarışan Yusuf Eldek, 10 bin metre ve 3 bin metre su engellide toplam 5 kez Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Uzun yıllar atletizm camiasının içinde yer alan Eldek, 2013'te Türkiye Atletizm Federasyonunca özel ödülle onurlandırılmıştı.

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