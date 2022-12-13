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Ahmet Yılmaz'ın hedefinde Avrupa ve Dünya şampiyonlukları var

Tekirdağ'da 6 yıl önce başladığı tekvandoda çeşitli dereceler elde eden Ahmet Yılmaz, Balkan Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının ardından kendine yedi hedefler belirledi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 14:30
Ahmet Yılmaz'ın hedefinde Avrupa ve Dünya şampiyonlukları var

Balkan Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ahmet Yılmaz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da kürsüde olmayı hedefliyor.

Tekirdağ'da 6 yıl önce başladığı tekvandoda çeşitli dereceler elde eden Ahmet Yılmaz, 3-4 Aralık'ta Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Organizasyonda altın madalya sevinci yaşayan 14 yaşındaki milli sporcu, yeni şampiyonluklar için çalışmalarını sürdürüyor.

Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, şampiyonada birincilik kürsüsünde yer almanın gurur verici olduğunu söyledi.

Çalışmalarının karşılığını kürsüde aldığını belirten Ahmet Yılmaz, "Şampiyonada maçlar gittikçe zorlaşmıştı. İlk maçımda uzun boylu bir rakiple karşılaştım ve biraz zordu. İlk maçımı raunt vermeden kazandım. İkinci maçımı da raunt vermeden kazandım. Son maçımda da Bosna Hersekli rakibimi nakavt ederek kazandım. Güzel mücadelelerin ardından altın madalya elde ettim." diye konuştu.

"Çok heyecanlıydım"

Balkan şampiyonu sporcu, organizasyonun kendisi için güzel bir tecrübe olduğunu dile getirerek, çok heyecanlandığını ifade etti.

Heyecanının ilk defa yurt dışında bir şampiyonaya katılmasından kaynaklandığını söyleyen Ahmet Yılmaz, "Orada da altın madalya kazanarak bayrağımızı dalgalandırdım. Birinci olarak kürsüde yer almak benim için büyük bir gururdu. Bayrağımızı orada dalgalandırmak benim için büyük bir mutluluktu. Balkan Şampiyonası benim için bir başlangıçtı. Bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırıp Türkiye'mizi gururlandıracağım." ifadelerini kullandı.

"Sporcumun altın madalyayla dönmesi gurur ve mutluluk verici"

Antrenör Mustafa Kılıç, sporcusunun Balkan şampiyonu olmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirtti.

Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası yarışmalarda güzel dereceler alacak sporcular yetiştirmeye çalıştıklarını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Sporcumun altın madalyayla dönmesi gurur ve mutluluk verici. Kendisine çok güveniyordum. Çok şükür altın madalyayla döndü. Çok güzel maçlar çıkarttı ve finalde de rakibini nakavt etti. Göğsümüzü kabarttı ve ülkesini en iyi şekilde temsil etti. Bundan sonra hedefimiz, sporcumuzun Avrupa ve dünya şampiyonalarında boy göstermesi. Balkan şampiyonluğu bizim için başlangıç oldu. İnşallah daha iyilerini de hep beraber yaşayıp göreceğiz."


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