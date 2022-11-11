Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 8. hafta programı belli oldu

Hentbol Erkekler Süper Ligi 8. hafta maçları ile devam edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

12 KASIM CUMARTESİ:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor- Mihalıççık (Hatay)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor (Beşirli)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

17.00 MKE Ankaragücü-Spor Toto (THF)

17.00 Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Köyceğiz)

13 KASIM PAZAR:

16.00 Nilüfer Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)