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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 8. hafta programı belli oldu

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 8. haftası oynanacak maçlarla devam edecek. İşte program...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 10:20
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 8. hafta programı belli oldu

Hentbol Erkekler Süper Ligi 8. hafta maçları ile devam edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

12 KASIM CUMARTESİ:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor- Mihalıççık (Hatay)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor (Beşirli)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

17.00 MKE Ankaragücü-Spor Toto (THF)

17.00 Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Köyceğiz)

13 KASIM PAZAR:

16.00 Nilüfer Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

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