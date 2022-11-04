Futsal U19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda milliler, 7.Grup'ta İtalya ile Çekya'nın yanı sıra, ön elemelerde İngiltere, Litvanya, Estonya ve Malta'nın yer aldığı gruptan lider çıkacak takımla karşılaşacak.

Grupta müsabakalara ev sahipliği yapacak ülke, karşılıklı anlaşmayla belirlenemez ise 18 Kasım'da UEFA tarafından yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Maçlar 21-16 Mart 2023'te oynanacak. Ev sahibi Hırvatistan'ın yanı sıra ana eleme turu gruplarını lider bitirecek 7 takım Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, kurayla ilgili değerlendirmesinde, "19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı'mıza çok önem veriyoruz ve futsalı daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. UEFA sıralamasında 11. sıraya yükselmemiz önemli bir başarı. Gençlerimizin elemeleri geçip Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceklerine inanıyorum. Futsal 19 Yaş Altı Ligi için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. En kısa sürede ligimizi kuracağız." ifadelerini kullandı.

Futsal A ve 19 Yaş Altı Milli Takımlar Teknik Direktörü Murat Kaya ise "2018 yılında kurulan 19 Yaş Altı Milli Takımı'mız bizim için çok büyük önem teşkil ediyor. Buradan A takıma yükselen değerli oyuncularımız oldu. Zorlu rakiplerle karşılaşacağız. Amacımız Avrupa Şampiyonası'na katılmak." değerlendirmesinde bulundu.