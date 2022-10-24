The Bodrum Cup'ta müthiş final

Bodrumda 34 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen ve her yıl deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiren American Hospital The Bodrum Cup'ta final etabı tamamlandı. Yarışların şampiyonu Hızır 1 olurken, ekip ayrıca "The Challenge" kategorisinin de kazananı oldu. Gulet'te STS Bodrum, Cruiser'de ise Zargana ödül sahibi oldu. Bu sene üst üste üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Hızır 1, bu başarısıyla da regatta bayrağının da sahibi oldu.
Bodrumda 34 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen ve her yıl deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiren American Hospital The Bodrum Cup'ta final etabı tamamlandı. Yarışların şampiyonu Hızır 1 olurken, ekip ayrıca "The Challenge" kategorisinin de kazananı oldu. Gulet'te STS Bodrum, Cruiser'de ise Zargana ödül sahibi oldu. Bu sene üst üste üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Hızır 1, bu başarısıyla da regatta bayrağının da sahibi oldu.