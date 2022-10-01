Haberler Diğer Sporlar Atlı okçuluk nefes kesti

Atlı okçuluk nefes kesti

Dünya Göçebe Oyunları'nnda atlı okçuluk müsabakaları nefes kesti. Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısında başlayan atlı okçuluk yarışları, "Macar parkuru" ve "tabla bendi" branşlarında sürdü.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Atlı okçuluk nefes kesti

Dünya Göçebe Oyunları'nnda atlı okçuluk müsabakaları nefes kesti. Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısında başlayan atlı okçuluk yarışları, "Macar parkuru" ve "tabla bendi" branşlarında sürdü. Geleneksel atlı okçuluk yarışlarına katılan 30 ülkeden 74 sporcunun mücadeleleri izleyenlerden ilgi gördü. Kadın erkek ayrımı olmayan karma yarışlar, farklı branşlarıyla bugün de devam edecek.

NASIL YAPILIR?

birlerinin kalelerine yapılan hücumun ardından rakip atlıyı cirit atarak vurmaya çalışıyor. Rakibi vuran takım puan alıyor, atışı kaçırırsa ya da rakibinin hücumundan önce kalesinden çıkış yaparsa ceza puanı alıyor.

DİĞER
Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar! Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştı görenler gözlerine inanamadı!
Beleş savaşı! Iphone 14'ün Burcu Esmersoy gibi ünlülere gönderilmesi sonrası birçok ünlü fenomen isyan çıkarttı
Kartal'ın imha planı hazır!
Avcı'dan oyuncularına uyarı: Yakışanı yapın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Geçmişten geleceğe biriz
Başpehlivan İsmail Balaban
SU MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR? MasterChef su muhallebisi malzemeleri ve tarifi
Rabiülevvel ayında hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?
KONUT VE TÜKETİCİ KREDİSİNDE YENİ DÖNEM
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
5 gollü maçta kazanan Porto! 5 gollü maçta kazanan Porto! 01:26
5 gollü maçta kazanan Porto! 5 gollü maçta kazanan Porto! 01:26
Athletic Bilbao sahasında farklı kazandı! Athletic Bilbao sahasında farklı kazandı! 00:04
Athletic Bilbao sahasında farklı kazandı! Athletic Bilbao sahasında farklı kazandı! 00:04
Hull City puanı unuttu! Hull City puanı unuttu! 23:59
Hull City puanı unuttu! Hull City puanı unuttu! 23:59
Daha Eski
Marsilya 3 attı 3 aldı! Marsilya 3 attı 3 aldı! 23:56
Marsilya 3 attı 3 aldı! Marsilya 3 attı 3 aldı! 23:56
Polonya - Türkiye maçı saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı saat kaçta? 23:42
Bayern Münih evinde farklı! Bayern Münih evinde farklı! 23:21
Bayern Münih evinde farklı! Bayern Münih evinde farklı! 23:20
Vodafone Park önüne gelen gruptan 9 kişi yakalandı Vodafone Park önüne gelen gruptan 9 kişi yakalandı 22:55