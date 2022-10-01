Atlı okçuluk nefes kesti

Dünya Göçebe Oyunları'nnda atlı okçuluk müsabakaları nefes kesti. Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısında başlayan atlı okçuluk yarışları, "Macar parkuru" ve "tabla bendi" branşlarında sürdü. Geleneksel atlı okçuluk yarışlarına katılan 30 ülkeden 74 sporcunun mücadeleleri izleyenlerden ilgi gördü. Kadın erkek ayrımı olmayan karma yarışlar, farklı branşlarıyla bugün de devam edecek.

NASIL YAPILIR?

birlerinin kalelerine yapılan hücumun ardından rakip atlıyı cirit atarak vurmaya çalışıyor. Rakibi vuran takım puan alıyor, atışı kaçırırsa ya da rakibinin hücumundan önce kalesinden çıkış yaparsa ceza puanı alıyor.