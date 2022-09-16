Kapadokya'da tarihi koşu!

Türkiye'nin en geniş katılımlı patika koşusu Salomon Kapadokya Ultra-Trail, bu yıl 15-16 Ekim'de gerçekleştirilecek. Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen, dünya çapında tarihi yapılarıyla ünlü Kapadokya'nın yüksek plato ve vadilerinden oluşan uzun mesafeli patika koşusuna 65 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katılacak ve katılımcıların yüzde 55'i yabancı koşuculardan oluşacak.
Türkiye'ninen geniş katılımlı patika koşusu Salomon Kapadokya Ultra-Trail, bu yıl 15-16 Ekim'de gerçekleştirilecek. Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen, dünya çapında tarihi yapılarıyla ünlü Kapadokya'nın yüksek plato ve vadilerinden oluşan uzun mesafeli patika koşusuna 65 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katılacak ve katılımcıların yüzde 55'i yabancı koşuculardan oluşacak. Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleşecek etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanlığı tam destek verecek.