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Altın kız Neslihan

Akdeniz Oyunları’nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, tek kadınlarda altın madalya kazandı; göğsümüzü kabarttı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Altın kız Neslihan
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda altın madalya kazandı. Oran'daki Salle Oued Tlelat Salonu'nda oynanan müsabakalarda sırasıyla İspanyol Ania Setien Erro, İtalyan Yasmine Hamza ve Mısırlı Doha Hany'i yenerek finale yükselen Neslihan, karşılaşmalarda rakiplerine set vermedi. Finalde karşılaştığı İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı da 21-14 ve 21-11'lik setlerle 2-0 yenen Neslihan, altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Neslihan Yiğit'in final mücadelesini salonda izledi.
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