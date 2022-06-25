Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (25.06.2022)

Aktüel haberler (25.06.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Aktüel haberler (25.06.2022)

FIFA'DAN YENİ KARAR

FIFA, 2022 Dünya Kupası takviminin farklı zamanlaması, koronavirüs salgınının turnuva öncesi ve sırasındaki yıkıcı etkilerini göz önünde bulundurularak milli takımlarda en az 23, en fazla 26 oyuncu olmasını kararlaştırdı.

SAINT-ETIENNE'E AĞIR CEZA

FRANSA Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Saint-Etienne'e 6 puan silme ve 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Takımlarının Ligue 2'ye düşmesine tepki gösteren yüzlerce Saint- Etienne taraftarı, oyunculara saldırı girişiminde bulunmuştu.

DEVLER LİGİ MAÇI SAKARYA'DA

Şampiyonlar Ligi'nde tur mücadelesi verecek olan Belarus ekibi S.Soligorsk ile Maribor arasındaki karşılaşma Sakarya'da oynanacak. UEFA, Belarus kulüplerinin maçlarını tarafsız sahada ve seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

96. GAZİ KOŞUSU YARIN

Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulacak 96. Gazi Koşusu, yarın saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Koşunun ödülü 2 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

ÖZEL SPORCULAR DÜNYA ŞAMPiYONU

Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 10'ar altın, gümüş ve bronzla toplamda 30 madalya elde etti. Bu madalyalarla 254 puan toplayan Türkiye şampiyon oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, tarihi bir başarı elde ettiklerini belirterek, "Şampiyonada kazandığımız madalyalar gösteriyor ki tüm özel sporcularımız imkan verilince neleri başarabildiklerini tüm dünyaya gösterdiler." ifadelerini kullandı.

KABOTAJDA YAĞLI DİREK ŞÖLENİ

Kabatoj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin en geleneksel mücadelelerinden olan Red Bull Yağlı Direk, bu sene de birincilerini arıyor. Yarışmacıların 40 derecelik açıyla yerleştirilmiş 12 metrelik yağlanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı'nı almaya çalıştığı Yağlı Direk, Trabzon, Alanya ve Çanakkale'de gerçekleştirilecek.

19. AKDENİZ OYUNLARI BUGÜN BAŞLIYOR

Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları bugün başlıyor. 6 Temmuz'a kadar sürecek oyunların resmi açılış töreni Olimpik Stadyum'da yapılacak. 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlara 26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcu katılacak. Türkiye, organizasyonda 321 sporcuyla mücadele verecek.

NBA'DE DRAFT HEYCANI YAŞANDI

Bu yılki NBA seçmeleri gerçekleştirildi. Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Orlando Magic, tercihini Duke Üniversitesi'nin pota altı oyuncusu 19 yaşındaki Paolo Banchero'dan yana kullandı. İkinci sırada Oklahoma, 20 yaşındaki pivot Chet Holmgren'i; üçüncü sıradan ise Houston, 19 yaşındaki pota altı Jabari Smith'i tercih etti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı için resmi girişimler başladı, taraftarlar heyecana kapıldı...
Sosa yaz sezonunu hızlı açtı! Fenomen Mina Ceran ile İbiza'da yeni aşka yelken açtı
Fırtına'ya bir Viking forvet daha!
Kim'de flaş gelişme! F.Bahçe'den ayrılacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Millilerden büyük başarı! 6 ayda 2232 madalya
Muhteşemsin Emirhan Akçakoca
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan Bilgin müjdeyi verdi
Bakan Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:52
Pierria Henry F.Bahçe'ye veda etti! Pierria Henry F.Bahçe'ye veda etti! 01:25
F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Karagümrük'ten açıklama geldi F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Karagümrük'ten açıklama geldi 23:54
Yılmaz Vural'dan çarpıcı yorum! "Abdülkerim Nelsson'dan daha iyi" Yılmaz Vural'dan çarpıcı yorum! "Abdülkerim Nelsson'dan daha iyi" 00:06
Yılmaz Vural'dan çarpıcı yorum! "Abdülkerim Nelsson'dan daha iyi" Yılmaz Vural'dan çarpıcı yorum! "Abdülkerim Nelsson'dan daha iyi" 00:07
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:30
Daha Eski
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon forveti! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon forveti! 23:52
Beşiktaş golcü bombasını patlattı! Beşiktaş golcü bombasını patlattı! 23:52
Şov başladı! Bardakcı'dan sonra bir bomba daha Şov başladı! Bardakcı'dan sonra bir bomba daha 23:53
İtalyanlar duyurdu! Aslan'a bedava yıldız İtalyanlar duyurdu! Aslan'a bedava yıldız 23:53
Ferdi'nin peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi... Ferdi'nin peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi... 23:53
Eyüpspor'dan Kazımcan açıklaması! "G.Saray'ın arka bahçesi değiliz" Eyüpspor'dan Kazımcan açıklaması! "G.Saray'ın arka bahçesi değiliz" 23:53