Aktüel haberler (25.06.2022)

FIFA'DAN YENİ KARAR



FIFA, 2022 Dünya Kupası takviminin farklı zamanlaması, koronavirüs salgınının turnuva öncesi ve sırasındaki yıkıcı etkilerini göz önünde bulundurularak milli takımlarda en az 23, en fazla 26 oyuncu olmasını kararlaştırdı.



SAINT-ETIENNE'E AĞIR CEZA



FRANSA Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Saint-Etienne'e 6 puan silme ve 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Takımlarının Ligue 2'ye düşmesine tepki gösteren yüzlerce Saint- Etienne taraftarı, oyunculara saldırı girişiminde bulunmuştu.



DEVLER LİGİ MAÇI SAKARYA'DA



Şampiyonlar Ligi'nde tur mücadelesi verecek olan Belarus ekibi S.Soligorsk ile Maribor arasındaki karşılaşma Sakarya'da oynanacak. UEFA, Belarus kulüplerinin maçlarını tarafsız sahada ve seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.



96. GAZİ KOŞUSU YARIN



Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulacak 96. Gazi Koşusu, yarın saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Koşunun ödülü 2 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

ÖZEL SPORCULAR DÜNYA ŞAMPiYONU



Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 10'ar altın, gümüş ve bronzla toplamda 30 madalya elde etti. Bu madalyalarla 254 puan toplayan Türkiye şampiyon oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, tarihi bir başarı elde ettiklerini belirterek, "Şampiyonada kazandığımız madalyalar gösteriyor ki tüm özel sporcularımız imkan verilince neleri başarabildiklerini tüm dünyaya gösterdiler." ifadelerini kullandı.



KABOTAJDA YAĞLI DİREK ŞÖLENİ



Kabatoj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin en geleneksel mücadelelerinden olan Red Bull Yağlı Direk, bu sene de birincilerini arıyor. Yarışmacıların 40 derecelik açıyla yerleştirilmiş 12 metrelik yağlanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı'nı almaya çalıştığı Yağlı Direk, Trabzon, Alanya ve Çanakkale'de gerçekleştirilecek.



19. AKDENİZ OYUNLARI BUGÜN BAŞLIYOR



Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları bugün başlıyor. 6 Temmuz'a kadar sürecek oyunların resmi açılış töreni Olimpik Stadyum'da yapılacak. 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlara 26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcu katılacak. Türkiye, organizasyonda 321 sporcuyla mücadele verecek.



NBA'DE DRAFT HEYCANI YAŞANDI



Bu yılki NBA seçmeleri gerçekleştirildi. Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Orlando Magic, tercihini Duke Üniversitesi'nin pota altı oyuncusu 19 yaşındaki Paolo Banchero'dan yana kullandı. İkinci sırada Oklahoma, 20 yaşındaki pivot Chet Holmgren'i; üçüncü sıradan ise Houston, 19 yaşındaki pota altı Jabari Smith'i tercih etti.