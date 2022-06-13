Altın atıs

Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın son gününde sahne alan milli sporcular tarih yazdı. Klasik yay kadınlar kategorisinde sahne alan Gülnaz Coşkun, altın madalya kazandı. Milli okçunun, Alman rakibi Michelle Kroppen'le karşılaştığı mücadelenin ilk iki seti 2-2'lik eşitlikle geçildi. Üçüncü ve dördüncü sette eşitliği bozan Gülnaz, rakibini 6-2 yenerek altın madalyaya ulaştı.

ALMANYA'YA TAKILDIK



Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran ve Gülnaz Coşkun'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı ise gümüş madalyaya uzandı. Almanya Kadın Milli Takımı'na 5-4 mağlup olan milliler, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz ise bronz madalya mücadelesinde İspanyol Daniel Castro ile karşılaştı. Rakibine 6-4'lük üstünlük kuran milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.