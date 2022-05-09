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Aktüel haberler (09.05.2022)

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Aktüel haberler (09.05.2022)

KASAPOĞLU'NDAN SÜRPRİZ ZİYARET
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki GSB Cevizlibağ Atatürk Yurdu'nda kalan öğrencileri ziyaret etti. Annelerin tariflerinin alınarak hazırlanan yemeklerle öğrencilerle birlikte yemek yiyen Kasapoğlu, öğrenci ailelerine seslenerek "Sevgili anneler ve babalar; çocuklarınıza kendi evlatlarımız gibi göz kulak olduğumuzdan lütfen emin olun" ifadelerini kullandı.

MERVE'DEN ALTIN
Brezılya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli tekvandocu Merve Yazıcı, altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan Merve'yi kutladı.

KUNTZ'TAN ZİYARET
TFF Başkanı Servet Yardımcı ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelli Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi. Yardımcı oyunculara olan güvenlerini dile getirdi.

-Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen 25 bin Dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvası Bastad W25'te şampiyonluğa ulaştı. Öz'ü Bakan Kasapoğlu tebrik etti.

-TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı: Başta annem ve eşim olmak üzere, merhametin ve fedakarlığın hayatımızdaki simgesi tüm annelerin Günü'nü kutlarım."

-NBA play-off'ları Doğu Konferansı'nda Bucks, sahasında Boston Celtics'i 103-101 yendi. Batı Konferansı'nda oynanan maçta ise Golden State Warriors, sahasında Memphis Grizzlies'ı 142-112 devirdi.

-İspanyol Marca gazetesi, Haaland'ın sezon sonu Real Madrid'e transferinin sürpriz sayılmaması gerektiğini iddia etti. Genç golcünün de yeni bir macera istediğine özellikle vurgu yapıldı.

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