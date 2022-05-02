Aktüel haberler (01.05.2022)

F.BAHÇE'DEN GEÇİT YOK
Kadınlar basketbol play-off yarı final ilk maçında Nesibe Aydın'ı 73-71 yenen F.Bahçe 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde Mc Bride, 22 sayıyla galibiyeti getirdi. Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın finale adını yazdıracağı serinin 2. maçı yarın yine Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.
A.EFES'E ANTEP DARBESİ
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Gaziantep evinde Anadolu Efes'i 78-69 mağlup etti. FIBA Avrupa Kupası Şampiyonu Bahçeşehir de, Yalova'yı 84-77 yendi.
EFELER'DE İKİNCİ PERDE
Efeler Ligi'nde Halkbank-Ziraat Bankkart final serisinde 2. maç, bugün saat 20.00'de oynanacak. 3 maç galibiyet alanın şampiyon olacağı seride ilk maçı Ziraat kazanmıştı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN RAMAZAN MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı. Spor Bakanı Kasapoğlu mesajında; sevgi ve muhabbetle geçirilecek Ramazan Bayramı'na kavuşacak olmanın sevincinin yaşandığını belirtip bayramı kutladı.
EURO CUP'ta yarı finale yükselen Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor, başarılı sporcuları Needham ve Dudzinski'nin kontratlarını 2 yıl uzattı.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 6. ayağında İspanya GP'sinde, 4. oldu. Red Bull KTM Tech3 takımıyla yarışan Öncü, 22 turluk yarışa 5. başladı.
Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, olimpiyatları hedeflediklerini söyledi. Çelen, Avrupa şampiyonalarında madalya beklediklerini söyledi.