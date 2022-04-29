Haliliye'de milli sporcular yetişiyor

Bu kurslar ile sporla tanışma fırsatı yakalayan gençler, kendilerine sağlanan destekler ile şampiyonlara hazırlanırken, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, hedeflerinin milli sporcular yetiştirmek olduğunun altını çizdi. Şampiyon sporcular yetiştirme parolası ile çalışan Haliliye Belediyesi alanında bir çok başarıya imza atmaya devam ediyor. Gençlerin sağlıklı ve uygun ortamlarda spor yapmasını, sporla tanışması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını hedefleyen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, şampiyon sporcular yetiştirmek için salon sporlarına büyük destek veriyor. Açılan spor okulları ile Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezi, Aliya İzzetbegoviç Spor Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonunda yılın 365 günü hizmet veriliyor. 7-14 yaş grubuna yönelik alanında uzman eğitmenler tarafından voleybol, basketbol, kick boks, masa tenisi, taekwondo, badminton, judo, ve yüzme branşlarında kurslar veriliyor. Gençler ve çocuklar bir yandan sporla tanıştırılırken, diğer taraftan da başarılı sporcular Haliliye Belediyespor bünyesine alınıyor. Milli sporcular yetiştirme amacıyla çalışmalarını yürüten Haliliye Belediyespor bünyesinde toplam 598 lisanslı sporcu bulunuyor. Haliliye Belediyespor'un voleybol takımı birinci ligde mücadele ederken, milli sporcular başarıları ile göz dolduruyor.