Haberler Diğer Sporlar Haliliye'de milli sporcular yetişiyor

Haliliye'de milli sporcular yetişiyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, salon sporları başta olmak üzere ilçe genelinde açılan kurslarla spora ve sporcuya destek oluyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
Haliliye'de milli sporcular yetişiyor
Bu kurslar ile sporla tanışma fırsatı yakalayan gençler, kendilerine sağlanan destekler ile şampiyonlara hazırlanırken, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, hedeflerinin milli sporcular yetiştirmek olduğunun altını çizdi. Şampiyon sporcular yetiştirme parolası ile çalışan Haliliye Belediyesi alanında bir çok başarıya imza atmaya devam ediyor. Gençlerin sağlıklı ve uygun ortamlarda spor yapmasını, sporla tanışması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını hedefleyen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, şampiyon sporcular yetiştirmek için salon sporlarına büyük destek veriyor. Açılan spor okulları ile Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezi, Aliya İzzetbegoviç Spor Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonunda yılın 365 günü hizmet veriliyor. 7-14 yaş grubuna yönelik alanında uzman eğitmenler tarafından voleybol, basketbol, kick boks, masa tenisi, taekwondo, badminton, judo, ve yüzme branşlarında kurslar veriliyor. Gençler ve çocuklar bir yandan sporla tanıştırılırken, diğer taraftan da başarılı sporcular Haliliye Belediyespor bünyesine alınıyor. Milli sporcular yetiştirme amacıyla çalışmalarını yürüten Haliliye Belediyespor bünyesinde toplam 598 lisanslı sporcu bulunuyor. Haliliye Belediyespor'un voleybol takımı birinci ligde mücadele ederken, milli sporcular başarıları ile göz dolduruyor.

DİĞER
Taverna müziğinin efsane ismi Fedon Kalyoncu deniz sezonunu açtı! ‘Fedon denize düştü’ dedi sosyal medyada kısa sürede viral oldu!
Başkan Erdoğan'dan ödül alan Lise öğrencisi Mustafa Öztürk: O anı hayatım boyunca unutamam
Kartal'dan flaş karar! Gaziantep maçı 11'inde...
Ortalık karıştı! G.Saray'da seçim belirsizliği
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bilal Erdoğan: Türk dünyasında çok olumlu işler oldu!
Bilal Erdoğan: Ata sporu zamanı
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Tus yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
28 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta kalem yazdı! "Bu duruşun bir ödülü olmalı" Usta kalem yazdı! "Bu duruşun bir ödülü olmalı" 07:46
Bir Anadolu Efes klasiği Bir Anadolu Efes klasiği 01:11
Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse... Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse... 01:06
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 01:03
Arkas'ı yenen Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti! Arkas'ı yenen Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti! 01:01
Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti 01:01
Daha Eski
UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde... UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde... 01:01
Dev maçta kazanan çıkmadı! Dev maçta kazanan çıkmadı! 01:01
Leipzig avantajı kaptı! Leipzig avantajı kaptı! 01:01
Frankfurt West Ham'ı deplasmanda yıktı! Frankfurt West Ham'ı deplasmanda yıktı! 01:01
Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması! Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması! 01:01
G.Saray'ın istediği yıldızda flaş gelişme! G.Saray'ın istediği yıldızda flaş gelişme! 01:01