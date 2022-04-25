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Aktüel haberler (25.04.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Aktüel haberler (25.04.2022)

FİNAL BİLETİ HALKBANK'IN
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 1/4 Etabı 3'üncü maçında Halkbank sahasında Arkas Spor'u 25-21, 22-25, 26-24, 25-11'lik setlerle 3-1 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi ve adını Play-Off finaline yazdırdı. Halkbank finalde Ziraat BankKart'ın rakibi oldu. Efeler Ligi'nde şampiyonu belirleyecek serinin ilk maçı 28 Nisan Perşembe günü oynanacak.

FİLEDE HEYECAN
Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 1/4 Etabı, devam ediyor. İlk maçı 3-2 kazanan VakıfBank, 15.00'te THY'yi konuk edecek. 3-1'lik zaferle 1-0 önde olan F.Bahçe, 20.30'da Eczacıbaşı'na konuk olacak. Seride iki galibiyet alan ekip finale yükselecek.

ASLAN TUTULMUYOR
ING Basketbol Süper Ligi'nde fırtına gibi esen Galatasaray NEF, Tofaş'ı uzatma sonunda 90-89 mağlup etti. Maçın büyük kısmını yenik götüren Aslan, devreyi 40-32 geride kapattı. Farkın 14 sayıya kadar çıktığı maçın finaline 60-52 geride giren sarı-kırmızılılar, Melo Trimble'ın son saniye üçlüğüyle mücadeleyi uzatmaya taşıdı. İki tarafın da öne geçtiği uzatmada 90-89 kazanan Galatasaray, üst üste 6. galibiyetini aldı.

METE BRONZU KAÇIRDI
Antalya'da düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. Ayak organizasyonunda, klasik yay erkeklerde Mete Gazoz 4'üncü oldu. Milli okçu, ABD'li Brady Ellison'a 7-3'lük skorla mağlup olarak bronzu kaçırdı. İspanyol Garcia Miguel altın, Avustralyalı Tyack Ryan ise gümüş aldı.

O BİR ŞAMPİYON!
Almanya'da şampiyon olan Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman, başarılarıyla tarihe geçiyor. 25 yaşındaki futbolcu, profesyonel olduğu 2012-2013'ten beri her sezon lig şampiyonluğu yaşadı. Juventus ve PSG ile de bunu başaran Coman, tam 26 kez kupa kazandı.

POTADA ÇİFTE MAÇ
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi çeyrek finalinde iki karşılaşma oynanacak. 16.00'da F.Bahçe ilk maçta 91-57 yendiği Çankaya Üniversitesi'ne konuk olacak. 19.00'da ise G.Saray, ilk maçta kaybettiği Aydın'ı ağırlayacak. İki galibiyet alan takım yarı finale çıkacak.

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