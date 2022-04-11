Aktüel haberler (11.04.2022)

KARTAL'DAN KRİTİK ZAFER

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş Icrypex, Türk Telekom'u 73-67 yendi. Ligdeki 14. galibiyetini alan siyahbeyazlılar, play-off yolunda kritik bir zafer kazandı. Kara Kartal'da, Egehan Arna 24 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle önemli katkı sağladı. Ercan Osmani ise 13 sayı ve 7 ribaund'la oynadı. Dün alınan diğer sonuçlar: Gaziantep- Aliağa: 89-85, Anadolu Efes- Afyon Belediye: 90-68.

ASLAN SERİ YAPTI: 84-74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 84-74 mağlup etti. Aslan, üst üste 4, toplamda ise 15. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar şöyle: Antalya-Beşiktaş: 73-80, Yenişehir-Elazığ Öİ: 82-64.

M.CİTY KAÇTI LİVER YAKALADI

İngiltere'de şampiyonluk mücadelesi veren M.City ile Liverpool'un mücadelesi 2-2 berabere bitti. City'nin gollerini 5'te Kevin de Bruyne ve 37'de Gabriel Jesus attı. Liverpool'un sayılarını ise 13'te Jota ve 46'da Mane kaydetti. M.City puanını 74, Liverpool 73 yaptı.

EMİR ERIŞIK ALTINI KAPTI

Milli sporcu Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. Milli cimnastikçi, 19.700 puanla zirveye çıkarak altın madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Emeği geçen teknik ekibe teşekkür ediyorum, genç sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum" ifadeleriyle kutladı.

FİLEDE KUPA HEYECANI

Kazananın CEV Kupası bileti alacağı Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçları bugün Sivas'ta oynanacak. Program şu şekilde: 15.00: Ziraat Bankkart-Arkas Spor, 17.30: Galatasaray-Spor Toto. Final mücadelesi ise 13 Nisan Çarşamba 15.00'te oynanacak.

F1'DE ZAFER LECLERC'İN

FORMULA 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Avustralya Grand Prix'sinde, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc birinci oldu. 24 yaşındaki sürücü, puanını 71'e çıkarttı ve en yakın rakibi George Russell arasındaki farkı 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü.