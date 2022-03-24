Haberler Diğer Sporlar Merrell için geri sayım

Merrell için geri sayım

Spor Bakanlığı'nın takviminde yer alan, "Dağların Arslanı" Ahmet Arslan ile Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilen patika koşusu Merrell Alanya Ultra Trail, 2 Nisan'da yapılacak. 500'e yakın sporcuya ev sahipliği yapan organizasyon, Alanya'da patika koşusu coşkusu yaşatacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 06:50
Merrell için geri sayım
Spor Bakanlığı'nın takviminde yer alan, "Dağların Arslanı" Ahmet Arslan ile Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilen patika koşusu Merrell Alanya Ultra Trail, 2 Nisan'da yapılacak. 500'e yakın sporcuya ev sahipliği yapan organizasyon, Alanya'da patika koşusu coşkusu yaşatacak.
DİĞER
SON DAKİKA | Esra Erol’da akılalmaz olay! 6 yaşındayken parkta terk ettiği engelli kızını Esra Erol’da arıyor!
Estetiklerine rağmen Miss Turkey 2018 birincisi seçilen Şevval Şahin yine bıçak altına yatıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor