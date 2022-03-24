Merrell için geri sayım

Spor Bakanlığı'nın takviminde yer alan, "Dağların Arslanı" Ahmet Arslan ile Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilen patika koşusu MerrellAlanya Ultra Trail, 2 Nisan'da yapılacak. 500'e yakın sporcuya ev sahipliği yapan organizasyon, Alanya'da patika koşusu coşkusu yaşatacak.
Spor Bakanlığı'nın takviminde yer alan, "Dağların Arslanı" Ahmet Arslan ile Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilen patika koşusu MerrellAlanya Ultra Trail, 2 Nisan'da yapılacak. 500'e yakın sporcuya ev sahipliği yapan organizasyon, Alanya'da patika koşusu coşkusu yaşatacak.