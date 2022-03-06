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Aktüel haberler (06.03.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 06:50
Aktüel haberler (06.03.2022)

G.SARAY NiHAYET
ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Nef, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 75-74 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda 5 isim çift haneli sayı üretti. Aslan böylece 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Günün bir diğer mücadelesinde ise Beşiktaş, Afyon'u 86-66'lık skorla devirerek üst üste 2. kez kazandı. Darüşşafaka ise Aliağa Petkim'i farklı geçti: 101-86.

DİŞİ KARTAL EZDİ: 80-48
Herbalife Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş HDI Sigorta, sahasında Bellona Kayseri'yi 80-48 yendi. Beşiktaş üst üste 3. maçını da kazanmış oldu. Dİğer sonuçlar: OGM Ormanspor-Botaş: 77-61, Elazığ İÖİ-Bursa BŞB: 84- 74, Hatay-Mersin: 62-92, N.Aydın-G.Ssaray: 90-85, İzmit-Çankaya: 82-79.

18'LİK TORRE BARCELONA'DA
Barcelona, 3. Lig ekibi Racing Santander'in orta saha oyuncusu Pablo Torre'yi renklerine bağladı. İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan futbolcu, 5 milyon euro karşılığında transfer edildi. 18 yaşındaki Torre sezon sonu Barcelona B Takımı'na katılacak.

VAKIF'TAN SET YOK
Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında Vakıf- Bank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi. Vakıfbank, 84 dakika süren mücadelenin setlerini 25-20, 25-15 ve 25-20 aldı. Günün diğer maçında Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'yu set vermeden geçti.

FENER GALİP: 3-0
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Kuzeyboru'yu ağırlayan Fenerbahçe HDI, rakibini set vermeden geçti: 3-0. 67 dakika süren mücadelenin setleri; 25-16, 25-14 ve 25-17 sona erdi. Günün diğer sonuçları: Cizre Bld.- Ziraat Bankkart: 0-3, Tokat Plevne-Altekma: 3-1, Bingöl Solhan-Spor Toto: 2-3.

CEDİ ATTI AMA FURKAN KAZANDI!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 125-119 yendi. Furkan'ın forma giydiği 76ers, Cedi'nin takımı Cavaliers ile oynadığı mücadeleyi kazanarak üst üste 5'inci galibiyetini elde etti. Cedi 20 sayı atarken Furkan skor katkısı veremedi.

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