Aktüel haberler (03.12.2021)

BURAK GÖREN DÖNEMİ BİTTİ

ING Basketbol Ligi ekibi Türk Telekom'da 4.5 yıldır takımı çalıştıran Burak Gören ayrıldı. Başkent ekibi bu süreçte alt ligden Süper Lig'e çıkarken, Avrupa kupalarında da boy gösterdi. Telekom, 186 resmi maçın 112'sini kazanmayı başardı.

ALİAĞA'YA 2 TAKVİYE

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkim, ABD'li şutör oyun kurucu Sean Armand ve pivot Hakan Sayılı ile anlaştı. Armand daha önce İBB, Bahçeşehir ve G.Antep'te oynamıştı. Hakan Sayılı ise Beşiktaş kadrosundaydı.

SULTANLAR SAHNEDE

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 12. hafta, bugün 2 maçla başlıyor. 14.00'te Karayolları, Eczacıbaşı'nı ağırlıyor. 16.00'da ise Fenerbahçe- Mert Grup maçı var. Yarın 15.00'te Nilüfer-Kuzeyboru, Vakıf- Bank-Aydın, 16.00'da Bolu-Yeşilyurt, 17.00'de THY-Galatasaray ve Sarıyer-PTT maçları oynanacak.

BUCKS 8 YAPTI

NBA'de son şampiyon Milwaukee Bucks, evinde Charlotte'u 127-125 mağlup etti. Bitime 8 saniye kala rakibin 125- 125'e getirdiği maçı All-Star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun basketiyle 127-125 kazanan Bucks, galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı başardı.