Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Karadağ'ı 6-4 mağlup etti

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Karadağ'ı 6-4 mağlup etti.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Karadağ ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını milli takım 4-2 önde tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyarak müsabakadan 6-4 galip ayrıldı.
Şampiyonada ikinci galibiyetini alan Türkiye Erkek Milli Takımı, 7 Kasım Pazar günü Almanya ile karşılaşacak.