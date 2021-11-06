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Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Karadağ'ı 6-4 mağlup etti

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Karadağ'ı 6-4 mağlup etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 16:12
Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Karadağ'ı 6-4 mağlup etti

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Karadağ'ı 6-4 mağlup etti.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Karadağ ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını milli takım 4-2 önde tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyarak müsabakadan 6-4 galip ayrıldı.

Şampiyonada ikinci galibiyetini alan Türkiye Erkek Milli Takımı, 7 Kasım Pazar günü Almanya ile karşılaşacak.

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