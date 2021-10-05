Aktüel haberler (05.10.2021)

WİGGİNS AŞI OLDU

NBA yönetimi tarafından muafiyet talebi reddedilen Wiggins, koronavirüs aşısı oldu. Dini gerekçelerle muafiyet talep eden Wiggins'in Warriors'un iç saha maçlarında oynayamacağı belirtilmişti.

TÜRKLER SAHNEDE

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bugün üç temsilcimiz sahne alacak. Program şöyle: 19.00: Tofaş-Oostende, 19.30: Universitatea Cluj-Darüşşafaka, 21.00: Hapoel Jerusalem- Pınar Karşıyaka.

FİLEDE FİNAL GÜNÜ

Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı bugün oynanacak. Geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile kupa finalisti Eczacıbaşı Dynavit 19.00'da karşı karşıya gelecek.

EN ANLAMLI KOŞU

Maltepe Belediyesi ve SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, önemli bir etkinliğe imza attı. Ünlü isimlerin desteğiyle yapılan 'Run For SMA 6K'de yüzlerce kişi SMA'lı çocuklar için ter döktü.