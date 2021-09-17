Aktüel haberler (17.09.2021)

AVRUPA LİGİ'NDE SEZON AÇILDI
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-22 sezonu start aldı. Kupa2'de dün ilk hafta heyecanı yaşandı. 19.45'te başlayan F, G ve H gruplarındaki karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı: Kızılyıldız-Sparting Braga: 2-1, Midtjylland-Ludogorets Razgrad: 1-1, Real Betis-Celtic: 4-3, Bayer Leverkusen-Ferencvaros: 2-1, Dinamo Zagreb-West Ham United: 0-2, Rapid Wien-Genk: 0-1.
YARI FİNAL AŞKINA
Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Ampute Futbol Milli Takımımız, çeyrek finalde bugün İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. D Grubu'nda İtalya'yı 11-0 yenerek çeyrek finale kalan millilerin maçı saat 14.00'te başlayacak.
Okçuluk Milli Takımı, 19-26 Eylül'deki Dünya Şampiyonası için ABD'de. Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz da kafilede.
Geçen ay 10 sıra düşen Türkiye, Karadağ beraberliği ve Hollanda mağlubiyetiyle 2 sıra daha düşüp FIFA'da 41.'liğe indi.
Premier Lig'de Burnley, teknik direktör Sean Dyche ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Dyche, 9 yıldır aynı takımda görev yapıyor.