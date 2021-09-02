Mahmut Bozteke, oyunlarda ilk kez yer alan para tekvandoda madalya kazanan ilk isim olarak tarihe geçti. Ülkemizin Tokyo 2020'deki madalya sayısı ise 13'e yükseldi.
Son dakika: Mahmut Bozteke Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı!
Son dakika haberi... Milli para tekvandocumuz Mahmut Bozteke, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda K44 61 kg’da İtalya’dan Antonio Bossolo’yu mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 14:49 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 15:21
Mahmut Bozteke, oyunlarda ilk kez yer alan para tekvandoda madalya kazanan ilk isim olarak tarihe geçti. Ülkemizin Tokyo 2020'deki madalya sayısı ise 13'e yükseldi.