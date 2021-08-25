Aktüel haberler (25.08.2021)

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda grup lideri olarak son 16'ya kaldı. D Grubu'ndaki son maçında Hollandaile liderlik mücadelesi veren kadın voleybolcularımız, set vermeden galip geldi: 3-0. 80 dakika süren maçın setlerini 21-25, 21-25 ve 20-25 alan Sultanlar, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde 29 Ağustos Pazar günü 8'li finalde B Grubu'nun dördüncüsü Çekya ile karşılaşacak. Galip gelen taraf yoluna çeyrek finalde devam edecek.



U15 Avrupa Halter Şampiyonası 81 kiloda Kerem Kurnaz, koparmada 118 kilo ile altın, silkmede 143 kilo ile gümüş, toplamda ise 261 kilo Avrupa şampiyonu oldu.



Tokyo Olimpiyatları'nda grekoromen stilde bronz kazanan güreşçi Rıza Kayaalp, altın madalya için hedefinin güncellediğini ve amacına 2024 Paris'te ulaşacağını söyledi.



İnteri'i şampiyonluğa taşıyarak Juventus'un kendi başlattığı 9 sezonluk şampiyonluk serisini sonlandıran Antonio Conte'nin Arsenal'in başına geçmeye hazırlandığı belirtildi.



Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı Paralimpik Oyunları, açılış seremonisiyle başladı. Oyunlarda 13 branşta 87 sporcuyla yarışacak Paralimpik Milli Takımı'nda Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın, Türk bayrağını taşıdı.