Haberler Diğer Sporlar Son dakika spor haberi: Tokyo Olimpiyatları öncesi Japonya'dan OHAL kararı! Seyirciler...

Son dakika spor haberi: Tokyo Olimpiyatları öncesi Japonya'dan OHAL kararı! Seyirciler...

Son dakika spor haberleri... Japonya’da hükümet, Covid-19 enfeksiyonlarında görülen artış nedeniyle olimpiyatlar süresince Tokyo'da OHAL ilan etme kararı aldı. Bu kararın ardından oyunların seyircisiz oynanma ihtimalinin arttığı bildiriliyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 12:21 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 12:22
Son dakika spor haberi: Tokyo Olimpiyatları öncesi Japonya'dan OHAL kararı! Seyirciler...

Japonya'da hükümet, corona virüsü enfeksiyonlarında görülen artış nedeniyle olimpiyatlar süresince Tokyo'da OHAL ilan etme kararı aldı. Tokyo'da 13 Mayıs'ta bildirilen bin 10 vakanın ardından dün kaydedilen 920 vaka en yüksek toplam olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Tokyo'nun dördüncü olağanüstü halinin, oyunların başlamasından 11 gün önce yani 12 Temmuz'da başlayacağını ve Paralimpik Oyunlar'ın başlamasından iki gün önce 22 Ağustos'ta sona ereceğini söyledi.

Reuters'a konuyla ilgili konulan bir iktidar partisi kaynağı, "Siyasi olarak konuşursak, seyirci olmaması artık kaçınılmaz" dedi. Bu açıklamalar da olimpiyatların seyircisiz oynanma ihtimalini artırıyor.

23 Temmuz Cuma günü başlayacak olan olimpiyatlar, 8 Ağustos Pazar günü sona erecek.

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