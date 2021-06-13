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kadın ve erkek masa tenisi takımları şampiyonu oldu

erkek ve kadın masa tenisi takımları, 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu şampiyonu oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 15:00
Fenerbahçe kadın ve erkek masa tenisi takımları Süper Lig şampiyonu oldu

erkek ve kadın masa tenisi takımları, 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu şampiyonu oldu.

Erkek ve kadınlarda sekiz takımın mücadele ettiği 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu Masa Tenisi 5'inci ve 6'ncı Etap Play Off Müsabakaları 11-13 Haziran tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıldı. Fenerbahçe, erkekler ve kadınlar masa tenisi takımları yenilgisiz şampiyon oldu. Erkeklerde Fenerbahçe'nin ardından ikinci, üçüncü, ise dördüncü oldu. Kadınlarda Fenerbahçe'nin ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri AK Parti Burdur Milletvekili , Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca, Genel Meclisi Başkanı ve AK Parti Burdur İl Başkanı tarafından verildi.

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