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Son dakika spor haberi: Para milli atletlerden 'nda 4 madalya

Son dakika spor haberi: 'da devam eden 'nda milli atletler, 4 madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 08:47
Son dakika spor haberi: Para milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz şehrinde düzenlenen şampiyonada, T54 kategorisi kadınlar 400 metre finalinde yarışan , 58.80'lik derecesiyle gümüş madalya alarak şampiyonadaki ikinci madalyasını kazandı.

kadınlar 400 metre finalinde 56.46'lık derecesiyle gümüş, ise 1.06.71'lik derecesiyle bronz madalyaya ulaştı.

kadınlar gülle atma finalinde yarışan , 7,61 metrelik atışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli takım, ilk üç gün sonunda organizasyondaki madalya sayısını 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10'a çıkardı.

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