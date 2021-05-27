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'da okçuluk heyecanı başladı!

'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamalarında, okçuluk yarışmaları düzenlendi. 9.'su gerçekleştirilen Okçuluk Yarışmaları'na bu yıl 30'dan fazla ülkeden 200'e yakın sporcu katıldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:04
İstanbul'da okçuluk heyecanı başladı!

'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 9. Okçuluk Yarışmaları başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde , ve iş birliğiyle düzenlenen organizasyona, bu yıl 30'dan fazla ülkeden 200'e yakın sporcu katıldı.

'ndaki 'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde geleneksel ile modern okçuluk sıralama ve deneme atışları yapıldı.

Aynı anda hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde düzenlenen dünyadaki tek organizasyon Uluslararası Fetih Kupası, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştiriliyor. Sporcular, sosyal mesafe kurallarına uygun alınan tedbirler doğrultusunda dezenfekte edilmiş oklarla hedef kağıtlarına atış yapıyor.

Dünya şampiyonu , şampiyonu , Sjef van den Berg gibi çok sayıda başarılı sporcunun da katıldığı organizasyonda yarın eleme atışları yapılacak.

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