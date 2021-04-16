Zafer Gallego'nun

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dün yapılan 5. etabı Türk Hava Yolları Kemer- Elmalı'yı (Göğübeli) Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego birinci bitirdi. 160.3 kilometrelik etabın startına 167 sporcu katıldı. Yarışta önceki gün yaşanan kaza sonucu dün de iki sporcu daha etaba giremedi. Turda dün yaşanan bir kaza sonucu ise Alman sporcu Johannes Adamietz de etabı tamamlayamadı. Gallego bu sonucun ardından 18 saat 38 dakika 27 saniyeyle genel klasman liderliğine de yükseldi ve turkuaz mayoyu aldı. İspanyol bisikletçi bugün Fethiye-Marmaris etabında turkuaz mayoyu giyecek.



56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabı bugün Fethiye-Marmaris arasında yapılacak. Bisikletçiler, 129.1 kilometrelik etapta birinci olmak için mücadele edecek.