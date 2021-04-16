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Zafer Gallego'nun

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dün yapılan 5. etabı - Elmalı'yı (Göğübeli) 'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi birinci bitirdi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 06:50
Zafer Gallego'nun

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dün yapılan 5. etabı - Elmalı'yı (Göğübeli) 'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi birinci bitirdi. 160.3 kilometrelik etabın startına 167 sporcu katıldı. Yarışta önceki gün yaşanan kaza sonucu dün de iki sporcu daha etaba giremedi. Turda dün yaşanan bir kaza sonucu ise sporcu de etabı tamamlayamadı. Gallego bu sonucun ardından 18 saat 38 dakika 27 saniyeyle genel klasman liderliğine de yükseldi ve turkuaz mayoyu aldı. İspanyol bisikletçi bugün - etabında turkuaz mayoyu giyecek.


56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabı bugün Fethiye-Marmaris arasında yapılacak. Bisikletçiler, 129.1 kilometrelik etapta birinci olmak için mücadele edecek.

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