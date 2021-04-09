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Son dakika spor haberleri: şampiyonu oldu!

Milli sporcu , erkekler 63 kiloda altın madalya kazanarak şampiyonu oldu. Reçber, finalde ’dan ’yı 18-12 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Öte yandan kadınlar 57 kilo finalinde , 53 kilo finalinde rakiplerine mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 19:49 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 19:51
Son dakika spor haberleri: Hakan Reçber Avrupa şampiyonu oldu!

'nın ikinci gününde milli sporcular 1 altın 2 gümüş madalya kazandı.

'ın başkenti 'da düzenlenen Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 63 kiloda , yarı finalde Belçika'dan 1 numaralı seri başı 'ı, kadınlar 57 kiloda , yarı finalde Letonya'dan 'yı ve kadınlar 53 kiloda da yarı finalde Macaristan'dan Luca Patakfalvy'i yenerek finale yükseldi.

Milli sporcu Hakan Reçber erkekler 63 kilo finalinde 'dan 'yı 18-12 yenerek altın madalya elde etti ve Avrupa şampiyonu oldu.

Hakan, 2018 yılında katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında kürsünün ikinci basamağında yer almıştı.

Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde olimpiyat şampiyonu 'a 20-5 yenilerek Avrupa ikinciliğini elde etti.

Zeliha Ağrıs, 53 kilo finalinde Rusya'dan 'ya 24-17 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

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