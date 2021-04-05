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Milli sporcu 'den 'nda 2 madalya

Milli sporcu , 'nin kentinde organize edilen 3'üncü Fazza Uluslararası 'nda 1 altın 1 gümüş olmak üzere 2 madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 12:51
Milli sporcu Emine Seçkin'den Para Badminton Turnuvası'nda 2 madalya

'nin kentinde organize edilen 3'üncü Fazza Uluslararası 'nın son gününde milli sporcu 1 altın 1 gümüş madalya olmak üzere 2 madalya kazandı.

29 ülkeden 147 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Emine Seçkin, tek ve çift kadınlarda mücadele etti.

Milli sporcu, çift kadınlar finalinde Belçikalı partneri Man-Kei To ile İsviçreli rakiplerini 21-12, 19-21 ve 21-10'luk setlerle 2-1 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı. Tek kadınlarda ise 'dan 'ya 21-17 ve 21-18'lik setlerle 2-0 yenilerek gümüş madalya elde etti. , böylece organizasyonu 1'er altın ve gümüş olmak üzere 2 madalya ile bitirdi.

Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu , 3'üncü Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda mücadele eden milli takıma yarışlar boyunca destek verdi.

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