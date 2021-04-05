Aktüel haberler (05.04.2021)

Avrupa'nın devleriyle görüşen Haaland'ın tercihini Real Madrid'den yana kullanacağı iddia edildi. AS, Norveçli golcünün Madrid'i istediğini fakat İspanyol devinin bonserviste indirime gidilmezse bu transferde yarışa girmeyeceğini belirtti.

ASLAN NEFES ALDI

ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme korkusu yaşayan Galatasaray, Afyon Belediye'yi 110-70 yendi. Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri ve Fatih Terim mücadeleyi tribünden takip edip sarı-kırmızılı takıma destek oldu. Ligdeki 9. galibiyetini elde eden Galatasaray, gelecek hafta Karşıyaka'yla karşılaşacak.

-Jazz, Magic'e 137-91 mağlup olurken; Ersan İlyasova 9 sayı, 5 ribauntla oynadı. 76ers'in, Timberwolves'u 122-113 yendiği maçta Furkan Korkmaz 6 sayı, 2 asist üretti. Cedi Osman ise Cavaliers'in, Heat'e 115-101 kaybettiği maçı 2 sayı, 2 asistle oynadı.

-Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı ikinci maçında F.Bahçe ile Eczacıbaşı bugün karşılaşıyor. 14.00'teki mücadele öncesinde seride sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Diğer maçta da 17.00'de Vakıfbank, THY ile karşılaşacak.

-Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin 2'nci maçında Çankaya Üniversitesi'ni 83-61 mağlup etti ve seriyi 2-0'a getirdi. Serinin 3. karşılaşması 7 Nisan Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.