Aktüel haberler (02.04.2021)

CR7'NİN PAZUBANDI 64 BİN EURO

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan ile oynadıkları maçta sinirlenerek yere fırlattığı kaptanlık pazubandı, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bir bebeğin tedavisine destek amaçlı çıkarıldığı açık artırmada yaklaşık 64 bin euro'ya alıcı buldu. Yıldız futbolcu, 2-2 berabere biten 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması sebebiyle pazubandını yere fırlatmıştı. Görevli itfaiyeci Djordje Vukicevic ise pazubandını alarak internetten açık artırmaya sunmuştu.

POTADA ÜÇ MAÇ VAR

ING Basketbol Süper Ligi 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Günün programı şöyle: 15.15: G.Antep-Darüşşafaka, 17.30: Fethiye- T. Telekom, 20.00:

Ormanspor- B.Çekmece. Aliağa Petkim- Tofaş mücadelesi ise ev sahibinde çıkan virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

GUARIN CİNNET GEÇİRDİ!

Kolombiyalı futbolcu Guarin, aile üyelerine şiddet uyguladığıgerekçesiyle gözaltına alındı. Polislerin kanlar içerisinde gözaltına aldığı Guarin'in, olay sırasında aşırı alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle kontrolünü kaybettiği bildirildi.

ZEKİ DE POZİTİF!

A Milli Takım'da koronavirüse yakalanan futbolculara iki yeni isim daha eklendi. Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik ve Düsseldorf'lu Kenan Karaman'ın testi pozitif çıktı. Daha önce Kaan Ayhan, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz ve Emre Kılınç aday kadrodan çıkarılmış ve Taylan Antalyalı'nın testi de pozitif çıkmıştı.

FURKAN'LI 76'ERS CEDİ'Yİ ÜZDÜ

NBA'de Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 114-94 mağlup etti. Furkan 7 sayı, 3 asist ve 1 ribaund ile, Cedi ise 6 sayı, 1 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile mücadeleyi tamamladı. Milli basketbolcuların karşılaştığı mücadelede, Cedi'nin Furkan'ı bloklaması ise gecenin en dikkat çeken hareketlerinden oldu.

ULTRA TRAIL BAŞLIYOR

Dağların Arslanı' Ahmet Arslan ve Argeus Travel Events tarafından, ilk kez Merrell'in isim sponsorluğunda düzenlenecek olan Merrell Alanya Ultra Trail bugün start alıyor. 24 farklı ülkeden toplamda 544 sporcunun yerini alacağı dev organizasyon, 78 kilometre mesafeli koşu tutkunlarını bir araya getirecek.

F.BAHÇE İLK MAÇI FARKLI KAZANDI

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Çankaya Üniversitesi'ni 86-61 yenerek seride 1- 0 öne geçti. Maçın başından itibaren üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, devreyi 42-34 önde kapattıb İkinci yarıda farkın kapanmasına izin vermeyen Kanarya, final periyotuna 67-48 önde girdiği maçı 86-61 kazandı. Yarı final serisinde ikinci maç, 4 Nisan Pazar günü F.Bahçe'nin ev sahipliğinde olacak.