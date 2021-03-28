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Milli judocu Cemal Erdoğan 'da 5. oldu

Milli judocu Cemal Erdoğan, 'da düzenlenen müsabakaları erkekler +100 kiloda sıkletinde beşinci oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 19:08 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 19:08
Milli judocu Cemal Erdoğan Tiflis Grand Slam'da 5. oldu

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılına ertelenen 'na puan ve kota hakkı kazandıran turnuvanın son gününde tatamiye çıkan Cemal Erdoğan ilk turda Kazak Galymzhan Krıkbay'ı ippon (3 shido) ile yendi.

İkinci turda Azerbaycanlı 'yi yenen mili judocu, çeyrek finalde ise Alisher Yusupov'u yenerek yarı finale yükseldi. Cemal Erdoğan, yarı finalde ise Gürcü 'ye mağlup oldu.

Bronz madalya müsabakasında karşılaştığı Gürcü 'ye yenilen Cemal Erdoğan sıkletinde beşinci sırada yer aldı.

Erkekler 100 kiloda ise ilk turda maç yapmadı. İkinci karşılaşmasında Şilili 'yu yenen Şişmanlar, üçüncü turda ise Kanadalı 'a yenildi.

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