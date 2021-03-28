Milli judocu Cemal Erdoğan Tiflis Grand Slam'da 5. oldu

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan ve kota hakkı kazandıran turnuvanın son gününde tatamiye çıkan Cemal Erdoğan ilk turda Kazak Galymzhan Krıkbay'ı ippon (3 shido) ile yendi.

İkinci turda Azerbaycanlı Ushangi Kokauri'yi yenen mili judocu, çeyrek finalde ise Özbek Alisher Yusupov'u yenerek yarı finale yükseldi. Cemal Erdoğan, yarı finalde ise Gürcü Gela Zaalishvili'ye mağlup oldu.

Bronz madalya müsabakasında karşılaştığı Gürcü Saba İnaneishvili'ye yenilen Cemal Erdoğan sıkletinde beşinci sırada yer aldı.

Erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar ise ilk turda maç yapmadı. İkinci karşılaşmasında Şilili Thomas Briceno'yu yenen Şişmanlar, üçüncü turda ise Kanadalı Shady Elnahas'a yenildi.