Aktüel haberler (05.02.2021)

76ERS 4'TE 4 YAPTI

NBA'DE Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers, Charlotte'u 118-111 yendi. Üst üste 4. galibiyetini alan 76ers'te Furkan 4 sayı, 1 ribauntla oynadı. Sonuçlar: Milwaukee-Indiana: 130-110, Atlanta-Dallas: 116-122, Chicago- N.York: 103-107, Oklahoma- Houston: 104-87, Cleveland-Clippers: 99-121, Miami-Washington: 100-103, Spurs-Minnesota: 111-108.

ONBAŞI'NIN HEDEFİ REKOR

Milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Dünya Şampiyonası'nda rekor kırmak istiyor. 19 yaşındaki sporcu, "Bu sene en büyük hedef Dünya Şampiyonası. Bu şampiyona, 2022 yılında yapılacak Dünya Oyunları'nın seçmesi niteliğinde. Rekor kırmak istiyorum" diye konuştu.

FERREİRA MARSİLYA'YA

Fransız devi Marsilya hoca değişikliğine gidiyor. İstifa eden Andre Villas- Boas'ın yerine Brezilya ekisi Palmeiras ile Libertadores'i kazanan Portekizli çalıştırıcı Abel Ferreira ilk aday. Villas- Boas, istemediği halde transfer edilen orta saha oyuncusu Olivier Ntcham nedeniyle görevini bırakmıştı. Marsilya'da 60 maçta 29 galibiyet, 18 yenilgi, 13 beraberlik aldı.

KLOPP UMUTSUZ

Premıer Lig'de Liverpool, evinde Brighton'a 1-0 yenilince menajer Jürgen Klopp, şampiyonluktan ümidi kesti. Alman çalıştırıcı, "Şampiyonluk zora girdi. City maçını kazanmalıyız. Daha iyi oynamalıyız" dedi. Pazar günü City'yi konuk edecek Liverpool, rakibinden 1 maç fazla oynamasına rağmen 7 puan geride bulunuyor.

BEKTAŞ MİLLİ TAKIMDA!

Teknık Direktör Bayram Bektaş, A Milli Futbol Takımı teknik heyetine dahil edildi. Şenol Güneş yeni yardımcısı için, "İçimizden birisi olan, daha önce de birlikte çalıştığımız ve EURO 2020 Elemeleri'ne katılmamız yolunda emeği bulunan Bayram Bektaş hocamızı yeniden ekibimize dahil ettik. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Premier Lig için Real'i bekletiyor

BAYERN Münih ile 10 yıllık birlikteliğini sezon sonu bitirecek David Alaba'yı Real Madrid istiyordu. 28 yaşındaki Avusturyalı sol bek ise Premier Lig'de oynamak istiyor. Los Galacticos'un teklifini beklemede tutan Alaba; ManU, Liverpool, M. City, Chelsea, Arsenal veya Tottenham'dan birine katılmak istiyor. Alaba 10 yılda 411 maça çıkıp 33 gol attı ve 49 asist yaptı.