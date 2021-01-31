Aktüel haberler (31.01.2021)

İBRA İÇİN 10 MAÇ CEZA

İtalya Futbol Federasyonu Lukaku'ya ırkçı söylemde bulunduğu iddia edilen Milan'lı Zlatan İbrahimovic için soruşturma başlattı. Yıldız golcünün 10 maç ceza alma tehlikesi var. İbra, ceza alırsa sadece kupa maçlarında oynayamayacak.

SAĞLIKÇILAR İÇİN İSTEK

F.Bahçeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Tahsin Beyzadeoğlu hassas bir talepte bulundu. Beyzadeoğlu, "Aşılanan sağlık çalışanlarının spor faaliyetlerini izleme izni verilmesi biz sağlık çalışanlarına ödül olacaktır" dedi.

ZİRAAT ÇOK RAHAT: 3-0

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Solhanspor sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Günün diğer maçında ise Ziraat Bankkart, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

PSG'DE İKİ POZİTİF

Fransız ekibinde iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. İtalyan orta saha oyuncusu Verratti ve Fransız stoper Diallo'nun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu. İzolasyon süreçleri başladı.