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Aktüel haberler (31.01.2021)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 22:34 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Aktüel haberler (31.01.2021)

İBRA İÇİN 10 MAÇ CEZA
Lukaku'ya ırkçı söylemde bulunduğu iddia edilen 'lı Zlatan İbrahimovic için soruşturma başlattı. Yıldız golcünün 10 maç ceza alma tehlikesi var. İbra, ceza alırsa sadece kupa maçlarında oynayamayacak.

SAĞLIKÇILAR İÇİN İSTEK
F.Bahçeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Tahsin Beyzadeoğlu hassas bir talepte bulundu. Beyzadeoğlu, "Aşılanan sağlık çalışanlarının spor faaliyetlerini izleme izni verilmesi biz sağlık çalışanlarına ödül olacaktır" dedi.

ZİRAAT ÇOK RAHAT: 3-0
'nin 25. haftasında sahasında 'u 3-1 yendi. Günün diğer maçında ise , sahasında 'u 3-0 mağlup etti.

PSG'DE İKİ POZİTİF
ekibinde iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. orta saha oyuncusu Verratti ve Fransız stoper 'nun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu. İzolasyon süreçleri başladı.

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