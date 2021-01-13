Başkan Erdoğan: Ata sporu önemli

Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına katıldı. Ata sporunun önemine değinen Erdoğan, "Yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı insanımıza tanıtacak, özellikle çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz" dedi. Başkan Erdoğan; binicilik, okçuluk ve güreş gibi sporların öğrenileceği ve yeni bir nefes alanı olacak tesisin hayırlı olmasını diledi. Erdoğan; çocukları kendi medeniyet ve kültür miraslarına sahip çıkmaya davet ettiklerinin altını çizdi. Erdoğan, "Kendini, tarihini ve medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğe güvenle bakamayız. Son dönemde tarihimizi anlatan dizilerin ilgi çekmesinin gerisinde milletimizin geçmişini bilme ve yaşatma heyecanı yatıyor" diye konuştu.



AMATÖRE DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsten dolayı oynanmayan amatör futbol liglerinde top koşturan oyuncuların sorunlarını dinledi. Salgından dolayı 10 aydır maçların oynanmadığını aktaran amatör sporcularla konuşan Erdoğan, "Bunu inceleteyim, bakalım. Sıkıntı yoksa önünü açarız"



KASAPOĞLU:MİRASI TAŞIYALIM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleneksel spor dallarının geçmişten alınan mirası yarınlara taşıma adına önemli olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Bu tesisin gençlerimiz, sporcularımız, Ankara'mız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.