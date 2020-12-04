Aktüel haberler (04.12.20)

JUVENTUS, Dinamo Kiev ile oynadıkları karşılaşmada yaşadığı sakatlıktan dolayı Merih Demiral'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Açıklamada milli futbolcunun kas sakatlığı yaşadığı belirtilirken, sağ uyluk rektus femoris kasında hafif zedelenme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

DORTMUND'un Şampiyonlar Ligi'ndeki Lazio maçı öncesi kas sakatlığı yaşayan Norveçli golcü Haaland, ocak ayına kadar oynayamayacak.

ANADOLU Efes, THY Euroleague'de bugün İspanya'dan Baskonia'yı saat 19.30'da ağırlayacak. Temsilcimiz 7, Baskonia ise 10. sırada yer alıyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020- 21 sezonu play-off aşaması grup formatında oynanacak. 8 grubu ilk 2 sırada bitirenler play-off'a yükselecek.

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde 20'nci hafta dün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Yeşilyurt- Karayolları: 3-0, Beylikdüzü-Aydın: 0-3.