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Müthiş destek

Kasapoğlu, “Gençlik Projeleri Destek Programı’na toplam 765 projeye 90 milyon liralık destek vereceğiz” dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 20:30 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Müthiş destek

Gençlik ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje destekleriyle, her alanda üreten, fikir geliştiren, gençlerin yanında olduklarını söyledi. , Gençlik ve gelenekselleşen Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına bu yıl 4 binin üzerinden rekor sayıda başvuru geldiğini, bunlardan 765 tanesine 25 bin ile 350 bin lira arasında mali katkı vererek, toplam 90 milyon liralık proje desteği sağlayacaklarını duyurdu.

GÜCÜMÜZ GENÇLERİMİZ
Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak gençlere sadece moral ve motivasyon desteği değil, gerektiğinde finansal destek de verdiklerini ifade etti. "Gençler, bizim yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü iddiamızda en büyük gücümüz" diyen Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "Peygamber Efendimiz hadisinde, 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız' diyor. Gençlerimizin işlerini kolaylaştırmak bakanlık olarak görevimiz. Maddi, manevi gençlerimizin yanındayız."

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