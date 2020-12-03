Müthiş destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje destekleriyle, her alanda üreten, fikir geliştiren, gençlerin yanında olduklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının gelenekselleşen Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına bu yıl 4 binin üzerinden rekor sayıda başvuru geldiğini, bunlardan 765 tanesine 25 bin ile 350 bin lira arasında mali katkı vererek, toplam 90 milyon liralık proje desteği sağlayacaklarını duyurdu.

GÜCÜMÜZ GENÇLERİMİZ

Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak gençlere sadece moral ve motivasyon desteği değil, gerektiğinde finansal destek de verdiklerini ifade etti. "Gençler, bizim yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddiamızda en büyük gücümüz" diyen Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "Peygamber Efendimiz hadisinde, 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız' diyor. Gençlerimizin işlerini kolaylaştırmak bakanlık olarak görevimiz. Maddi, manevi gençlerimizin yanındayız."