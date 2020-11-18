Aktüel haberler (18.11.20)

POTADA FİNALLER BAŞLIYOR

Türkiye'nin en önemli sokak basketbol turnuvası Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Türkiye Finali 5 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak. Alanında ülkenin en iyilerini karşılaştıracak turnuva sonunda Türkiye şampiyonu belli olacak. 16 takımın mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Türkiye Finali'yle ilgili tüm detaylar ve başvuru bilgileri RedBull.com/halfcourt adresinde yer alıyor.

FİLEDE HEYECAN SÜRÜYOR

Voleybolda heyecan bugün oynanacak maçlarla sürüyor. Sultanlar Ligi'nde program şöyle: 13.00: Aydın- Vakıfbank, 14.00: THY-G.Saray, 18.00: Nilüfer-Yeşilyurt. Efeler Ligi: 13.00: Solhan-Ziraat, 14.00: İBBSK-G.Saray, 15.00: Spor Toto-Afyon, 17.30: Tokat Plevne-Halkbank.

İKİ MAÇ ERTELENDİ

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanması gereken iki maç takımlardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Gaziantep-A. Efes ve Bursa-B.Çekmece maçları ileri bir tarihte oynanacak.

EFES KAYIP: 71-74

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında ağırladığı Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 74-71 yenildi. Ligde bir maçı eksik olan Anadolu Efes 4. mağlubiyetini yaşadı.