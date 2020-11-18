Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (18.11.20)

haberler (18.11.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:56 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Aktüel haberler (18.11.20)

POTADA FİNALLER BAŞLIYOR

Türkiye'nin en önemli sokak basketbol turnuvası 3x3 Finali 5 Aralık'ta 'da oynanacak. Alanında ülkenin en iyilerini karşılaştıracak turnuva sonunda Türkiye şampiyonu belli olacak. 16 takımın mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Türkiye Finali'yle ilgili tüm detaylar ve başvuru bilgileri RedBull.com/halfcourt adresinde yer alıyor.

FİLEDE HEYECAN SÜRÜYOR

Voleybolda heyecan bugün oynanacak maçlarla sürüyor. Sultanlar Ligi'nde program şöyle: 13.00: Aydın- Vakıfbank, 14.00: -G.Saray, 18.00: Nilüfer-Yeşilyurt. Efeler Ligi: 13.00: Solhan-Ziraat, 14.00: İBBSK-G.Saray, 15.00: Spor Toto-Afyon, 17.30: Plevne-Halkbank.

İKİ MAÇ ERTELENDİ

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanması gereken iki maç takımlardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Gaziantep-A. Efes ve Bursa-B.Çekmece maçları ileri bir tarihte oynanacak.

EFES KAYIP: 71-74

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında ağırladığı temsilcisi 'e 74-71 yenildi. Ligde bir maçı eksik olan 4. mağlubiyetini yaşadı.

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