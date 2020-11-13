Aktüel haberler (13.11.20)

MARADONA TABURCU OLDU

Arjantinli efsane futbolcu Maradona, geçirdiği beyin ameliyatından 8 gün sonra taburcu edildi. Kanama teşhisiyle beyninden ameliyat edilen Maradona, kaldığı Olivos Kliniği'nden ayrıldı. Maradona'nın doktoru, 60 yaşındaki eski futbolcunun iyileşme sürecine alkol bağımlılığından kurtulmak için tedavi göreceğini belirtti.

VAKIFBANK FİLEDE SÜPER

Sultanlar Ligi'nde 13'te 13 yapan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ligdeki galibiyet serisini 30 maça çıkardı. 2 Kasım 2019'dan bu yana ligdeki 30 karşılaşmayı da kazanan sarı-siyahlılar, 30 maçta rakiplerine sadece 7 set verdi. 375 gündür yenilmeyen VakıfBank 38 puanla lider.

SPORCU SAYISI 4 KAT ARTTI

Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarla huzur ve güvenin tesis edildiği Şırnak'ta binlerce çocuk ve genç spor merkezleri ile buluştu. 4 yılda lisanslı sporcu sayısı 4 kat arttı. 8 bin olan lisanslı sporcu 32 bine çıktı

'BİZİ GURURLANDIRACAKLAR'

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan ile mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın antrenmanını izledi. Türkoğlu, "Tüm oyuncularımızın bizleri gururlandıracak bir performans sergileyeceğinden şüphem yok" dedi.