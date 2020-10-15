Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (15.10.2020)

haberler (15.10.2020)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:24 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Aktüel haberler (15.10.2020)

NAPOLI'YE HÜKMEN
İtalya Serie A yönetiminden 'ye şok bir karar çıktı. Oyuncularında korona olduğu gerekçesiyle karantinaya giren ve maçına çıkmayan Napoli, 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve 1 puanı silindi.

JUVE'YE KARANTİNA
Juventus, yeni transferi McKennie'nin korona testinin pozitif çıktığını duyurdu ve protokol gereği tüm takımın izolasyona girdiği belirtildi. Daha önce de Portekiz kampında 'nun testi pozitif çıkmıştı.

BAHÇEŞEHİR KAYIP
Basketbol A Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, 'nın J.Badalona takımına 91-72 yenildi. Temsilcimiz 3. maçından da mağlubiyetle ayrılırken, Badalona ise 3'te 3 yaptı.

ZENIT'E İYİ HABER
THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yeni tip Kovid-19 kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı kaldırılacak. Söz konusu karşılaşmalar ertelenerek ileri bir tarihte oynanmak üzere yeniden programlanacak.

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