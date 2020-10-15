Aktüel haberler (15.10.2020)

NAPOLI'YE HÜKMEN

İtalya Serie A yönetiminden Napoli'ye şok bir karar çıktı. Oyuncularında korona olduğu gerekçesiyle karantinaya giren ve Juventus maçına çıkmayan Napoli, 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve 1 puanı silindi.

JUVE'YE KARANTİNA

Juventus, yeni transferi McKennie'nin korona testinin pozitif çıktığını duyurdu ve protokol gereği tüm takımın izolasyona girdiği belirtildi. Daha önce de Portekiz Milli Takım kampında Cristiano Ronaldo'nun testi pozitif çıkmıştı.

BAHÇEŞEHİR KAYIP

Basketbol Avrupa Kupası A Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın J.Badalona takımına 91-72 yenildi. Temsilcimiz 3. maçından da mağlubiyetle ayrılırken, Badalona ise 3'te 3 yaptı.

ZENIT'E İYİ HABER

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yeni tip Kovid-19 kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı kaldırılacak. Söz konusu karşılaşmalar ertelenerek ileri bir tarihte oynanmak üzere yeniden programlanacak.