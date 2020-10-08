Aktüel haberler

NBA'de LA Lakers, final serisi dördüncü maçında Miami'yi 102-96 yenerek 3-1 öne geçti. 28 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle "double double" yapan LeBron James ile 22 sayı, 9 ribaunt, 4 asist üreten Anthony Davis, Lakers'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Fransa Açık'ta Rafael Nadal, kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline çıkan İtalyan Jannik Sinner'i 3-0 mağlup etti. Dünya iki numarası Nadal, setleri 7-6, 6-4 ve 6-1'lik sonuçlarla kazandı. Nadal yarı finalde Arjantinli Diego Schwartzman ile karşılaşacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus arasındaki EURO 2020 Elemeleri play-off yarı final maçında düdük çalacak. Bugün 19.00'da Tiflis'te oynanacak maçta yardımcılıkları Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem ise Mete Kalkavan.

CAVANİ: FUTBOLU BIRAKACAKTIM

Transferin son gününde yıllık 10 milyon euro'ya ManU'ya imza atan Edinson Cavani, sevgilisiyle birlikte koronavirüse yakalandıktan sonra futbolu bırakmayı düşündüğünü söyledi. Uruguaylı golcü, "Her şeyi bırakıp dağ evine yerleşecektim fakat geri dönmeyi çok istedim" dedi.

M. SALAH BÜYÜK BİR KAHRAMAN

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, 3-1 kazanılan Arsenal maçı sonrası bir evsize yardım etti. Mısırlı futbolcunun benzin istasyonunda darp edilen evsiz birini koruduğu ve 100 pound verdiği öğrenildi. Evsiz kişi, "O saha dışında da bir kahraman. Beni korudu" yorumunu yaptı.

GÖTZE PSV'DE

PSV Eindhoven, Mario Götze ile iki yıllık sözleşme imzaladı. İsmi Türk kulüpleriyle de anılan 28 yaşındaki hücum oyuncusu geçen sezon sonunda Dortmund ile yollarını ayırmıştı. Götze'nin beş Bundesliga ve bir Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.