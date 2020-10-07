Aktüel haberler (07.10.20)

Liverpool'da Xherdan Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan Shaqiri, Alcantara ve Mane'nin ardından takımdaki 3. virüs vakası oldu.

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma açıldı. kadınlar çiftler maçında bir maçın şike şüphesiyle inceleme altında olduğu belirtildi.

Transfere 247,2 milyon euro harcayan Chelsea, zirveye çıktı. Maviler'i 156,8 milyon euro'yla M. City takip etti. Leverkusen'den Chelsea'ye gelen Havertz 80 milyon euro'yla en pahalı isim oldu.