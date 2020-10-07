Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (07.10.20)

haberler (07.10.20)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 23:10 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Aktüel haberler (07.10.20)

'da 'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan Shaqiri, Alcantara ve Mane'nin ardından takımdaki 3. virüs vakası oldu.

Tenis Turnuvası'nda şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma açıldı. kadınlar çiftler maçında bir maçın şike şüphesiyle inceleme altında olduğu belirtildi.

247,2 milyon euro harcayan , zirveye çıktı. Maviler'i 156,8 milyon euro'yla M. City takip etti. Leverkusen'den Chelsea'ye gelen Havertz 80 milyon euro'yla en pahalı isim oldu.

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