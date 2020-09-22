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Büyük gurur

’ta çobanlık yaparak katıldığı ’nda altın kazanan , ’nin en çok konuştuğu isimler arasına girdi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 21:01 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Büyük gurur

'daki 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda öne çıkan isimlerden biri tartışmasız 'di. 3 bin metre engellide birincilik kürsüsüne çıkan genç atlet, hayat hikayesiyle ülkenin en çok konuşulanları arasına girdi. 'un Konukbekler beldesinde yaşayan ve çalışmalarını çobanlık yaparken sürdüren 18 yaşındaki sporcu, kariyerindeki ilk altın madalyasını kazandı.

İŞTE YENİ HEDEFİ

Elde ettiği başarının kendisini gururlandırdığını dile getiren İbrahim, "'ndan önce 'de yapılan seçmelerinde adına yarışarak birinci oldum. Çok sevinçliyim. Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmeyi istiyorum. Kota alabilmem durumunda orada en iyi şekilde yarışarak ilk 3'e girmeyi ve Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyorum" açıklamasında bulundu.

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