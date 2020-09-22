Büyük gurur

İstanbul'daki 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda öne çıkan isimlerden biri tartışmasız İbrahim Karateker'di. 3 bin metre engellide birincilik kürsüsüne çıkan genç atlet, hayat hikayesiyle ülkenin en çok konuşulanları arasına girdi. Muş'un Konukbekler beldesinde yaşayan ve çalışmalarını çobanlık yaparken sürdüren 18 yaşındaki sporcu, kariyerindeki ilk altın madalyasını kazandı.

İŞTE YENİ HEDEFİ

Elde ettiği başarının kendisini gururlandırdığını dile getiren İbrahim, "Balkan Şampiyonası'ndan önce Denizli'de yapılan Türkiye seçmelerinde Fenerbahçe adına yarışarak birinci oldum. Çok sevinçliyim. Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmeyi istiyorum. Kota alabilmem durumunda orada en iyi şekilde yarışarak ilk 3'e girmeyi ve Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyorum" açıklamasında bulundu.